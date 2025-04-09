خطوبة الشيف عبير الصغير و تساؤلات كثيرة حول هوية العريس

تصدر اسم الشيف اللبنانية عبير الصغير محركات البحث والتريند بعد ان اعلنت عن خطوبتها.



وفي التفاصيل اعلنت الشيف عبير الصغير عن خطوبتها حيث نشرت مقطع فيديو يوثق اجواء حفل الخطوبة بطريقة مبتكرة دون الكشف عن هوية العريس.

وعلقت عبير على الفيديو قائلة: جائنا من نرتضي دينهُ وخُلقة فَ رضينا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة باخبار المشاهير الخبر مشيرين ان العريس هو اليوتيوبر الاردني جو حطاب.

وكانت قد أرجعت صانعة المحتوى عبير الصغير، قصة نجاحها وشهرتها على تطبيق "تيك توك"، إلى الدعم الذي تلقته من عائلتها لخوض هذه التجربة التي استطاعت من خلالها الغوص في عالم الطهي، وقالت: المتابعون تأثروا بطاقتي الإيجابية في المطبخ، وأن ردود فعل الجمهور، ساهمت في تذليل العقبات والصعوبات التي واجهتها خلال مسيرتها، وأضافت: من كثرة الصعوبات لا أستطيع التوقف عند موقف محدد. الحمدالله ربنا دائمًا يوفقني ويرشدني إلى المكان الصحيح، هذا كله توفيق من رب العالمين.