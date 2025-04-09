وفاة الفنانة الأردنية رناد ثلجي بعد معاناة مع المرض

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الفنانة الراحلة رناد ثلجي.
وشارك حساب النقابة عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخبر، وقال: ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميلة رناد ثلجي التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء 8/4/2025.
وتابع الحساب بالقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنانك، آمين يا رب العالمين.