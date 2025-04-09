وفاة الفنانة الأردنية رناد ثلجي بعد معاناة مع المرض

تصدر اسم الفنان اللبناني الشاب مهند زعيتر، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار خبر تعرض منزله للسرقة بعد ان اقتحمته عصابة في ساعات متأخرة من الليل واخذت الكثير من الممتلكات الثمينة.

