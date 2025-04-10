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رابعة الزيات تعود بموسم جديد من &quot;مع رابعة&quot; مع أبرز نجوم الفن
رابعة الزيات تعود بموسم جديد من "مع رابعة" مع أبرز نجوم الفن
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رابعة الزيات تعود بموسم جديد من "مع رابعة" مع أبرز نجوم الفن

فن

2025-04-10 | 07:37
رابعة الزيات تعود بموسم جديد من "مع رابعة" مع أبرز نجوم الفن
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Aljadeed
رابعة الزيات تعود بموسم جديد من "مع رابعة" مع أبرز نجوم الفن

تعود الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بموسم جديد من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من اهم نجوم الفن في لبنان والعالم العربي.

وفي حلقة هذا الأسبوع، تستضيف رابعة كل من الممثل السوري ايمن رضا، الشاعر اللبناني حبيب بو تنطون، الممثلة اللبنانية جوانا كركي، والفنان العراقي ستار سعد، حيث تجمع بين الفرح والأجواء المميزة.
تتابعون الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج "مع رابعة"، السبت بعد نشرة الأخبار المسائية على الجديد.

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