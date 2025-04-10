رابعة الزيات تعود بموسم جديد من "مع رابعة" مع أبرز نجوم الفن

مراسل الجديد: القوة الإسرائيلية مؤلفة من حوالي 9 عناصر بدأت مباشرة بعد تخطيها الخط الأزرق بقطع الأشجار المقابلة للحدود ما أدى الى إستنفار الجيش وإجبارها على الإنسحاب حيث يواصل الجيش اللبناني إنتشار

مراسل الجديد: القوة الإسرائيلية مؤلفة من حوالي 9 عناصر بدأت مباشرة بعد تخطيها الخط الأزرق بقطع الأشجار المقابلة للحدود ما أدى الى إستنفار الجيش وإجبارها على الإنسحاب حيث يواصل الجيش اللبناني إنتشار