الكشف عن هوية خطيبة حسام حبيب .. فارق العمر بينهما صادم !
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان تدوينة كشفت من خلالها عن تفاصيل جديدة تتعلق بعلاقة الفنان المصري حسام حبيب العاطفية، وذلك بعد إعلان ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني.
وكشفت مي العيدان عن صور للفتاة التي تدعى "سارة"، خطيبة حسام حبيب، وارفقتها بتعليق ساخر كتبت فيه: "ألف ألف مبروك.. أعرفكم الضحية الجديدة"، وذلك في إشارة إلى مشاكله مع زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.
وسارة هي عارضة أزياء ومدونة، ويصل فارق العمر بينهما إلى 20 عاما، إذ تبلغ من العمر 25 عامًا، بينما يبلغ حبيب من العمر 45 عامًا.