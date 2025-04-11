الكشف عن هوية خطيبة حسام حبيب .. فارق العمر بينهما صادم !

وكشفت مي العيدان عن صور للفتاة التي تدعى "سارة"، خطيبة حسام حبيب، وارفقتها بتعليق ساخر كتبت فيه: "ألف ألف مبروك.. أعرفكم الضحية الجديدة"، وذلك في إشارة إلى مشاكله مع زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.

وسارة هي عارضة أزياء ومدونة، ويصل فارق العمر بينهما إلى 20 عاما، إذ تبلغ من العمر 25 عامًا، بينما يبلغ حبيب من العمر 45 عامًا.