النيابة تحقق في بلاغ بدرية طلبة بعد اتهامها بقتل زوجها

أُحيل بلاغ الفنانة المصرية بدرية طلبة إلى نيابة قصر النيل، بعدما اتهمت يوتيوبر شهيراً بالتشهير بها والترويج لمزاعم اعتبرتها مسيئة ومهينة، وصلت حد الادعاء بتورطها في قتل زوجها المخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم.

واتهمت بدرية طلبة اليوتيوبر بنشر محتوى مسيء تضمّن مزاعم كاذبة عن ضلوعها في وفاة زوجها المخرج المسرحي مصطفى سالم، الذي توفي في ديسمبر الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض.



وقد تضمن البلاغ إشارات واضحة إلى أن المشكو في حقه استخدم عدداً من الصفحات والحسابات على منصات التواصل لبث محتوى وصفته بـ"المضلل والمسيء"، وادعى فيه صراحة وتلميحاً أن الفنانة كانت طرفاً في وفاة زوجها، وهو ما اعتبرته محاولة مكشوفة لتشويه سمعتها الشخصية واستغلال حياتها الخاصة لتحقيق مشاهدات وربح مادي على حسابها.

أوضح البلاغ أن المحتوى المنشور شمل عبارات سب وقذف علنية، بالإضافة إلى تلميحات تمس الشرف، وتثير الشكوك حول أخلاقياتها، وأكد فريق الدفاع عن بدرية طلبة أن ما قام به هذا الشخص يمثل خرقاً للقانون وانتهاكاً لحرمة الحياة الشخصية، ويمس بالقيم الأخلاقية.



وأشار إلى أن الفنانة تتعرض منذ وفاة زوجها إلى موجة من المضايقات الإلكترونية التي تؤثر على حالتها النفسية، وهو ما جعلها تلجأ إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفته بـ"الابتزاز الإعلامي والمعنوي"، وشددت بدرية من خلال البلاغ على أن ما حدث يعد تحريضاً على الكراهية وتشهيراً متعمداً، يستدعي تدخل الجهات المختصة لوقف هذه الظاهرة المتكررة بحق الشخصيات العامة.