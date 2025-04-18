وفاة الممثل سليمان عيد إثر أزمة صحية مفاجئة

وفي التفاصيل، غيب الموت صباح اليوم الجمعة الممثل سليمان عيد عن عمر ناهز الـ 64 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وأعلن الخبر ابنه عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، وكتب: "إن لله وإن اليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

كما كشف عن تفاصيل الجنازة قائلا:"أبويا في ذمة الله، إن لله وإن اليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعه بالمسجد الكبير بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة".

وكان سليمان عيد قبل وفاته بأيام قليلة، قدم النعي للمنتج الفني صلاح حسن، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك:"إنالله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله الصديق الطيب المحترم الأخ صلاح حسن اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".

وولد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم "الإرهاب والكباب"، أمام الزعيم عادل إمام عام 1992، بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

وشارك في أفلام "طيور الظلام" و "النوم في العسل" و"همام في أمستردام" والعديد من المسلسلات التلفزيونية، ليصل رصيده إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

كما أنه كان نشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات طريفة، خاصة على "تيك توك".