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رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة
رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة
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رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة

فن

2025-04-20 | 12:11
رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة
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Aljadeed
رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة

خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عبر بث مباشر على "انستغرام"، على جمهورها لتكشف العديد عن أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى، إضافة الى الكشف عن موعد عودة برنامجها من جديد، وتوجهيها النصيحة للفتيات كعادتها.

قالت رضوى: "كل حاجة هتتحل لما نشغل نفسنا ونشتغل وننجح ونعمل فلوس، بدل ما أتجوز راجل غني أبقى أنا الغنية، وفي واحدة بتقولي ما تتجوزي يا رضوى، لو لقيت الشخص المناسب أكيد هعمل كده عادي".

أما عن موعد عودة برنامجها من جديد، فعلقت بقولها: "أنا مش مختفية، أنا بعمل حاجات وهرجع لما أبقى مستعدة إني أرجع، وعايزاكم بس تدعولي".

كانت رضوى الشربيني، قد أعلنت منذ فترة عن انتهاء عقدها مع قناة CBC سفرة، حيث قالت: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها بدوام النجاح والتوفيق، كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج (هي وبس)، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله".

 

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