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ريم عبد العزيز تكشف تدهور حالة شقيقتها سمر عبد العزيز الصحية: رجعوا راحوا الشعرات
ريم عبد العزيز تكشف تدهور حالة شقيقتها سمر عبد العزيز الصحية: رجعوا راحوا الشعرات
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ريم عبد العزيز تكشف تدهور حالة شقيقتها سمر عبد العزيز الصحية: رجعوا راحوا الشعرات

فن

2025-04-22 | 03:56
ريم عبد العزيز تكشف تدهور حالة شقيقتها سمر عبد العزيز الصحية: رجعوا راحوا الشعرات
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Aljadeed
ريم عبد العزيز تكشف تدهور حالة شقيقتها سمر عبد العزيز الصحية: رجعوا راحوا الشعرات

تصدر خلال الساعات الماضية اخبار تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنانة السورية سمر عبد العزيز، حيث كشفت شقيقتها الفنانة ريم عبد العزيز تفاصيل مرضها.

وفي التفاصيل، كشفت ريم عبد العزيز تطورات الحالة الصحية لشقيقتها سمر والتي عانت على مر السنوات الماضية من مرض السرطان.

وفي تصريح لمنصة "بوسطة" السورية، قالت ريم: "والله الحقيقة من فترة شهر صار في تداعيات من الكيماوي جرعات الكيماوي اللي اخدتها وصار بعض النزوفات فاضطرينا نعمل أشعة، هاي الاشعة عشر جلسات اشعة ورجعوا راحوا الشعرات بس المهم تكون بخير".

وتابعت: "هلأ صار عندها نتيجة ضعف المناعة، صار عندها التهاب كبد يرقان، فهلأ عم نحاول نقوي مناعتها".

واختتمت تصريحها بالدعاء والشكر، وقال: "ويارب دعواتكم ومحبتكم بنقول يارب، إن شاء الله الله يشفي الجميع ويشفي اختي سمورة، مافي ابشع من المرض، شكرا لتواصلكم وشكرا لكل حدا عم يدعيلها لأختي سمر".

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