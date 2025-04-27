سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد "شادي" بلقطات مميزة

وشاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية "انستغرام"، مقطع فيديو لمجموعة من أبرز لحظاتها مع نجلها شادي والتي رصدت خروجهم وتصويرهم وضحكهم سويا في لقطات مميزة على أنغام أغنيها "ماليش غيرك"، معلقة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".
وأتم شادي النابلسي، ابن سميرة سعيد الوحيد عامه الـ 30، ووالده هو رجل الأعمال مصطفى النابلسي، وهو زوج سميرة سعيد الثاني، وانفصلا منذ فترة طويلة، ورحل عن عالمنا منذ عامين.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Samira Said (@samirasaid)
تمت مشاركة منشور بواسطة Samira Said (@samirasaid)
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