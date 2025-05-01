محمود نصر يستذكر والده الراحل ويعلق على احداث جرمانا: لطفك يا الله!
حالة من عدم الاستقرار تشهدها بعض الأراضي السورية، وتحديداً بعد التطورات الأخيرة في منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا، الامر الذي دفع عدد من الفنانين السوريين للحديث عما يجري والتعليق على الاحداث المؤسفة التي تحصل.
وفي التفاصيل، فقد شارك الممثل السوري محمود نصر، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لوالده الراحل، علق عليها بالقول: "ست سنوات على الرحيل.. هذه المرة سلّم لنا على من صعدوا الى جانبك يا ابي.. الرحمة لك.. الرحمة لنا ولجميع من رحلوا.. الإنسانية فوق الجميع.. فهل من حياة لمن ننادي؟ لطفك يا الله".