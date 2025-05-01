محمود نصر يستذكر والده الراحل ويعلق على احداث جرمانا: لطفك يا الله!

وفي التفاصيل، فقد شارك الممثل السوري محمود نصر، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لوالده الراحل، علق عليها بالقول: "ست سنوات على الرحيل.. هذه المرة سلّم لنا على من صعدوا الى جانبك يا ابي.. الرحمة لك.. الرحمة لنا ولجميع من رحلوا.. الإنسانية فوق الجميع.. فهل من حياة لمن ننادي؟ لطفك يا الله".