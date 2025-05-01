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شكران مرتجى بتعليق مؤثر على احداث سوريا: الطائفية مرض
شكران مرتجى بتعليق مؤثر على احداث سوريا: الطائفية مرض
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شكران مرتجى بتعليق مؤثر على احداث سوريا: الطائفية مرض

فن

2025-05-01 | 07:28
شكران مرتجى بتعليق مؤثر على احداث سوريا: الطائفية مرض
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Aljadeed
شكران مرتجى بتعليق مؤثر على احداث سوريا: الطائفية مرض

حالة من عدم الاستقرار تشهدها بعض الأراضي السورية، وتحديداً بعد التطورات الأخيرة في منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا، الامر الذي دفع عدد من الفنانين السوريين للحديث عما يجري والتعليق على الاحداث المؤسفة التي تحصل.

وفي التفاصيل، علقت الممثلة السورية شكران مرتجى على الاحداث الحاصلة في جرمانا، اذ نشرت مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "يا رب تحمي سوريا كلها، بكل اطيافها وطوائفها، وبكل شبر فيها، يا رب نطلب منك اللطف يا رب يا حبيبي يا الله".

وفي ستوري أخرى قالت: "الطائفية مو رأي، الطائفية مرض"، كما نشرت صورة أخرى كتب عليها: "الطائفية ما بتحميك.. بتقسمك.. الدين اخلاق والمذهب رأي بس الوطن لازم يكون حضن للجميع"، وعلقت شكران على هذه الصورة بالقول: "وهيك عم احكي من 14 سنة وكتار عم يحكوا من قبل.. كتار ما سمعونا.. يا ريت هلق تسمعونا.. بحياة كل اللي راحوا".
 

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