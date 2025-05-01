شكران مرتجى بتعليق مؤثر على احداث سوريا: الطائفية مرض

حالة من عدم الاستقرار تشهدها بعض الأراضي السورية، وتحديداً بعد التطورات الأخيرة في منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا، الامر الذي دفع عدد من الفنانين السوريين للحديث عما يجري والتعليق على الاحداث المؤسفة التي تحصل.



وفي التفاصيل، علقت الممثلة السورية شكران مرتجى على الاحداث الحاصلة في جرمانا، اذ نشرت مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "يا رب تحمي سوريا كلها، بكل اطيافها وطوائفها، وبكل شبر فيها، يا رب نطلب منك اللطف يا رب يا حبيبي يا الله".