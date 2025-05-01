شكران مرتجى بتعليق مؤثر على احداث سوريا: الطائفية مرض

وفي التفاصيل، علقت الممثلة السورية شكران مرتجى على الاحداث الحاصلة في جرمانا، اذ نشرت مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "يا رب تحمي سوريا كلها، بكل اطيافها وطوائفها، وبكل شبر فيها، يا رب نطلب منك اللطف يا رب يا حبيبي يا الله".
وفي ستوري أخرى قالت: "الطائفية مو رأي، الطائفية مرض"، كما نشرت صورة أخرى كتب عليها: "الطائفية ما بتحميك.. بتقسمك.. الدين اخلاق والمذهب رأي بس الوطن لازم يكون حضن للجميع"، وعلقت شكران على هذه الصورة بالقول: "وهيك عم احكي من 14 سنة وكتار عم يحكوا من قبل.. كتار ما سمعونا.. يا ريت هلق تسمعونا.. بحياة كل اللي راحوا".