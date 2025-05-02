بعد ماريتا الحلاني.. ممثل لبناني يحذف صوره مع زوجته وتساؤلات حول انفصالهما

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الامر دليل على أنهما انفصلا لكن لم يعلنا رسمياً الامر، مع الإشارة الى انه الزواج الثاني لـ حسين مقدم حيث أنه كان متزوجاً من الممثلة جوانا كركي في السابق، وبعد 6 سنوات من طلاقهما تزوج من إيمان المعروفة على السوشال ميديا، لكن يبدو أن الزواج انتهى.