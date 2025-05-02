بعد ماريتا الحلاني.. ممثل لبناني يحذف صوره مع زوجته وتساؤلات حول انفصالهما
أثار الممثل اللبناني حسين مقدم الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ان لاحظ عدد من المتابعين انه عمد الى حذف كل الصور التي جمعته بزوجته إيمان نور الدين، الامر الذي فعلته الأخيرة أيضا، على صفحاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الامر دليل على أنهما انفصلا لكن لم يعلنا رسمياً الامر، مع الإشارة الى انه الزواج الثاني لـ حسين مقدم حيث أنه كان متزوجاً من الممثلة جوانا كركي في السابق، وبعد 6 سنوات من طلاقهما تزوج من إيمان المعروفة على السوشال ميديا، لكن يبدو أن الزواج انتهى.