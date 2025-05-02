كانييه ويست يفقد أعصابه بسبب كيم كارداشيان.. ما القصة؟

فقد نجم الراب الأميركي كانييه ويست اعصابه، إزاء اتفاقية حضانة أطفاله الأربعة من طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إذ أعرب عن استيائه وإحباطه عبر بث مباشرٍ.



وفي التفاصيل، أطلَّ كانييه ويست في البث المباشر مرتديًا قناعًا أسود، خافيًا ملامح وجه بالكامل، وبدأ بالصراخ والحديث بانفعال عن عدم قدرته على رؤية أطفاله "نورث" (11 عامًا)، و"سانت" (9 أعوام)، و"شيكاغو" (7 أعوام)، و"سالم" (5 أعوام).

وقال ويست: "دي جي أكاديميكس وضعوا تلك البطارية في ظهري يا أخي. لأنني كنت في المطار وحدي... سأذهب لأحضر هؤلاء الأطفال يا رجل!."، وصرخ قائلًا: "تباً لكل هذه الأمور، سأذهب لأحضر هؤلاء الأطفال يا أخي. أتحدث مع المحامين، لقد وصل الأمر إلى النقطة التي لم أفقد فيها عقلي اللعين حيث اعتدت على عدم رؤية أطفالي".

ويُشار إلى أن ويست لطالما أعرب عن استيائه من اتفاقية الحضانة الحالية بينه وبين كيم، إذ اتهمها بتقييد قدرته على تربية الأطفال، حتى أنه شبّه اتفاقية الحضانة الحالية بينهما بـ"الزيارة في السجن".

