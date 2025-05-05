شقيق عادل إمام يصدم الجميع بعد تصريحات لبلبة الأخيرة

وقال عصام في تصريح صحافي صادم: "لا يوجد حفل عيد ميلاد بالمعنى المعروف، بل هو احتفال أسري فقط مع الأحفاد"، مشيراً الى أنهم يتبعون هذه العادة منذ عامين أو ثلاثة بناءً على رغبة "الزعيم" نفسه، وأضاف: "بقالنا عامين أو تلاتة بنقوم بنفس الأمر، الأسرة فقط والأحفاد من يتواجدون في عيد ميلاده".وجاءت تصريحات شقيق "الزعيم" عن الاحتفال بعيد ميلاده بعد ساعات قليلة من تصريحات الفنانة لبلبة عن التجهيز والتحضير لهذا الاحتفال، وذلك خلال ندوة أُقيمت لتكريمها ضمن فعاليات "مهرجان أسوان لأفلام المرأة"، حيث قالت عن علاقتهما: "دايماً على اتصال بيه، بيهزّر معايا كتير، وبنحضّر لعيد ميلاده اللي جاي يوم 17، وهو كويس جداً".