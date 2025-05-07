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فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد
فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد
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فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد

فن

2025-05-07 | 09:20
فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد

عاد الممثل السوري فارس الحلو إلى سوريا بعد غياب 14 عاما نتيجة موقفه من النظام السوري السابق.

وفي أول خطوة قام بها الحلو كانت العودة إلى منزله و ورشة البستان للثقافة والفنون، التي أسسها سنة 2006.
ووصف فارس شعوره قائلا: " عم حس كأني راجع من مظاهرة طويلة ".
فهو يعتبر أن هذه الورشة ليست مكان ربحي بل مساحة للجميع، هدفها تحتضن الفن، تدعم الأطفال المتأثرين بالعنف، وتفتح باب لمشاريع تنموية تساعد الشباب والمحتاجين أن يدخلوا سوق العمل.
ويبدو أن ورشة البستان اليوم تبدأ من جديد، ومعها فارس الحلو أيضاً، من خلال رسالة قال فيها: "رجعنا لنزرع فن، أمل، وحرية".

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