فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد

عاد الممثل السوري فارس الحلو إلى سوريا بعد غياب 14 عاما نتيجة موقفه من النظام السوري السابق.



وفي أول خطوة قام بها الحلو كانت العودة إلى منزله و ورشة البستان للثقافة والفنون، التي أسسها سنة 2006.

ووصف فارس شعوره قائلا: " عم حس كأني راجع من مظاهرة طويلة ".

فهو يعتبر أن هذه الورشة ليست مكان ربحي بل مساحة للجميع، هدفها تحتضن الفن، تدعم الأطفال المتأثرين بالعنف، وتفتح باب لمشاريع تنموية تساعد الشباب والمحتاجين أن يدخلوا سوق العمل.

ويبدو أن ورشة البستان اليوم تبدأ من جديد، ومعها فارس الحلو أيضاً، من خلال رسالة قال فيها: "رجعنا لنزرع فن، أمل، وحرية".