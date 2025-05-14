ليلى عبد اللطيف توقعت لقاء الرئيس أحمد الشرع بالرئيس دونالد ترامب في السعودية
تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو سابق لصاحبة الإلهام وسيدة التوقعات ليلى عبداللطيف توقعت فيه عن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي التفاصيل، فقد قالت ليلى في الفيديو: " سنسمع عن حصول رسائل أميركية متابدلة بين الرئيس الأميركي ترامب والرئيس للمرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وأرى أن السعودية ستكون عراب هذا اللقاء ".
كما توقعت ليلى عبداللطيف التوقع نفسه خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي نيشان في نوفمبر 2023 على قناة الجديد، إذ قالت: أنفراج وفك العقوبات عن سوريا أصبح قريبا والليرة السورية ستنتعش بعد هذا الإنفراج".