فيديو لـ إلهام شاهين وماجدة الرومي يتصدر.. ما فعلتاه غير متوقع

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، فيديو كشفت من خلاله عن لحظات السعادة والمرح التي تعيشها مع النجمة اللبنانية المتألقة ماجدة الرومي.



وظهرت إلهام في الفيديو وهي تقطف بعض حبّات الكرز من على الشجر، وتضعها في جيب جاكيت ماجدة التي أعلنت بدورها خلال الفيديو أن إلهام تسرق الكرز من على الشجر.

وعلّقت إلهام شاهين على الفيديو قائلة: "صحيح أنا سرقت الكرز من على الشجرة، بس ماجدة الرومي هي اللي أكلته، والكرز موجود في جيبها، يعني دليل الجريمة معاها هي، أما توثيق الجريمة فبكاميرا الكاتبه كلوديا مارشيليان، أما عن صاحب الشجرة فنرجو إن يسامحنا، إحنا بنحب الكرز أوي".

أما ماجدة الرومي فعلّقت على "سرقة" شاهين للكرز، معبرةً عن دهشتها وسعادتها في الوقت نفسه قائلةً: "يادي الجرصة"، وسط ضحكاتهما.