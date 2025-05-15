فيديو لـ إلهام شاهين وماجدة الرومي يتصدر.. ما فعلتاه غير متوقع

View this post on Instagram
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
نشرت الممثلة السورية كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بالنجمة أصالة وجّهت إليها من خلالها رسالة خاصة، تهنّئها فيها بيوم ميلادها، الذي يوافق الخميس 15 أيار/مايو، وتتمنى لها الصحة والسلامة بعد إعلان شام مرور والدتها أصالة بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.
حل الممثل السوري حسام تحسين بيك ضيفا مع الإعلامية الأردنية زين كرزون على شاشة تلفزيون لنا، في برنامج "كيد النساء"، حيث كشف الكثير من الاسرار عن حياته الشخصية والمهنية، كما تحدث عن وضع بلده سوريا في ظل التطورات الحاصلة.
احتفلت النجمة أصالة وابنتها شام الذهبي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته للمملكة العربية السعودية والذي يصادف بتاريخ عيد ميلادها.