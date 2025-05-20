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شيماء سيف ترد على شائعات طلاقها من محمد كارتر
شيماء سيف ترد على شائعات طلاقها من محمد كارتر
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شيماء سيف ترد على شائعات طلاقها من محمد كارتر

فن

2025-05-20 | 10:28
شيماء سيف ترد على شائعات طلاقها من محمد كارتر
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Aljadeed
شيماء سيف ترد على شائعات طلاقها من محمد كارتر

عادت الفنانة الكوميدية شيماء سيف لتتصدر محركات البحث بعد تداول أنباء عن خلافات بينها وبين زوجها المنتج محمد كارتر، إلا أن ردها جاء عمليًا، لينفي ما تم تداوله مؤخرًا، ويؤكد استقرار علاقتهما الزوجية بعد فترة من الجدل.

نشرت شيماء سيف صورة جديده لها برفقة زوجها محمد كارتر عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلّقت عليها بعبارة: حبيبي ربنا يخليهولي يا رب، وهو ما اعتبره المتابعون تأكيدًا على نفي الشائعات المتداولة حول وجود خلاف بينهما.
جاء هذا الرد بعد أيام من تصرفات أثارت الجدل، إذ لاحظ الجمهور أن شيماء سيف ألغت متابعة زوجها على "إنستغرام"، كما قامت بحذف عدد من الصور التي جمعتهما، مما فتح باب التكهنات حول وقوع أزمة بين الزوجين.

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