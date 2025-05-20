شيماء سيف ترد على شائعات طلاقها من محمد كارتر

نشرت شيماء سيف صورة جديده لها برفقة زوجها محمد كارتر عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلّقت عليها بعبارة: حبيبي ربنا يخليهولي يا رب، وهو ما اعتبره المتابعون تأكيدًا على نفي الشائعات المتداولة حول وجود خلاف بينهما.جاء هذا الرد بعد أيام من تصرفات أثارت الجدل، إذ لاحظ الجمهور أن شيماء سيف ألغت متابعة زوجها على "إنستغرام"، كما قامت بحذف عدد من الصور التي جمعتهما، مما فتح باب التكهنات حول وقوع أزمة بين الزوجين.