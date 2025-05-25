ابنة احمد حلمي ومنى زكي تلفت الانظار بالشبه الكبير بينها وبين والدتها

وخلال اللقاء، طلب المذيع من "لي لي" أن تصف بلدها دون ذكر اسمه صراحة، حتى يحاول المراسل والجمهور تخمينه، لتجيب بطريقة طريفة بذكر بعض أشهر الأكلات مثل "الملوخية" و"الكشري"، الى جانب الأغاني المعروفة، ما أضفى على اللقاء طابعًا مرحًا ولافتًا.

وأشار الناشطون الى الشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة منى زكي، مؤكدين أنها أصبحت نسخة طبق الأصل منها في الملامح والتعبير.

لي لي أحمد حلمي هي الابنة الكبرى للفنانين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي. ولدت في عام 2004، وتبلغ من العمر 21 عامًا، تدرس حاليًا الهندسة المعمارية في جامعة برايتون بالمملكة المتحدة.

منذ سن المراهقة، أظهرت "لي لي" شغفًا بالفن والموضةـ بدأت مشروعًا خاصًا يجمع بين هذين المجالين، حيث تقوم بالرسم على الملابس وتعرض أعمالها الفنية من خلالها، في الفيديوهات التي تنشرها على حسابها الرسمي على "إنستغرام".

كما كشفت عن تفاصيل يومها الفني، موضحة كيفية اختيار الألوان والتقنيات التي تستخدمها في رسمها، وأكدت أن هذا المشروع يمثل وسيلتها للتعبير عن ذاتها وإبداعها