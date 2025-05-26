سوزان نجم الدين توجه صرخة وتناشد لمساعدة حنان اللولو

وجهت الممثلة السورية سوزان نجم الدين صرخة ناشدت من خلالها مساعدة الممثلة السورية حنان اللولو التي تعاني بعد اصابتها بالمرض للمرة الثانية .

وفي التفاصيل، فقد شاركت سوزان عبر حسابها في انستغرام فيديو يوثق استقبالها لـ حنان اللولو في منزلها، وأرفقته بتعليق قالت فيه: " أناشد إنسانيتكم وما أكثركم بمساعدة الفنانة #حنان_اللولو والتبرّع لها".



وأضافت: " حنان_اللولو هذه الفنانة التي كانت نجمة في يوم ما..هذه الإنسانة الجبارة الجلودة الصابرة المؤمنة..هذه الأم المكلومة بموت ولدها الحبيب..

هذه الجدّة التي حرمت نفسها من أخذ جرعاتها ومتابعة علاجها من ذاك المرض الخبيث..لتطعم أحفادها..وتحميهم من برد الحياة وقساوتها..كم جار الزمان عليكي أيتها الحبيبة..وذقتي منه علقمَ الحياة وأمرّها..ورغم ذلك مازلت تصرين على الحياة..ومازلت تحلمين..مازلت ترين النور من قلب العتمة والظلمة والأنين..مازلت تتأملين بالعودة إلى جمهورك الذي أحبّك منذ سنين..مازلت تناشدين شركات الانتاج ليحركوا إنسانيتهم تجاهك وتجاه أحفادك الغاليين..



واختتمت رسالتها: " احلمي واطلبي أيتها الحبيبة..لعل الله يُسمعُ أنينك لعباده المحسنين المؤمنين.. فكفاكي شقاءً ووحدةً وغربةً في وطنك الغالي الحزين.. ولنكن كلنا عوناً لها كل حسب استطاعته لنعيدَها إلى الفنّ والحياة ان شاء الله..جزاكم الله كل خير".