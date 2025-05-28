باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل فور عودته الى سوريا ومطالبات بترحيله

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A post shared by Beirut Time (@beiruttime.leb)
A post shared by Beirut Time (@beiruttime.leb)
تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في أحدث ظهور لها خلال لقاء صحفي مع الاعلامي فراس حليمة، عن العديد من المواضع منها الفنية ومنها الشخصية.
تطل الكوميدية امل طالب بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من نجوم الفن والكوميديا، ضمن أجواء مميزة.
رفضت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها ضمن برنامج " ET بالعربي"، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "المشروع X " في دبي، الحديث عن أزمتها الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، في سحور رمضاني، والذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة خلال شهر رمضان الماضي، حيث تجاهلت الرد على سؤال مقدّمة البرنامج لها عن إمكانية التعاون مع رمضان في عمل درامي أو سينمائي.