فيديو جديد لـ ماريتا الحلاني بعد طلاقها يتصدر.. هكذا اخفت حزنها

الجديد في الموضوع، هو الفيديو الذي نشرته ماريتا مؤخرا وظهرت فيه وهي تضع الماكياج على وجهها مع تعابير وجه يسيطر عليها الحزن، حيث اعتبر عدد من المتابعين انها تحاول إخفاء حزنها بمستحضرات التجميل، وذلك بعد طلاقها رسميا.