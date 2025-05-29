احمد السقا يفاجئ الجميع بالحديث عن زواجه للمرة الثانية

وقال السقا خلال حضوره جلسة نقاشية أدارها الإعلامي اللبناني نيشان ديرهرتونيان، خلال منتدى “قمة الإعلام العربي”: “أنا سينغل وهذا لا ينفي احترامي وتقديري لأم أولادي، بيننا عِشرة وهي سيدة فاضلة ربّت أولادي أحسن تربية، وإحنا ما زلنا أصدقاء وعلى تواصل ومفيش مشاكل بينا، وفي كلام على السوشيال ميديا طلع لم يصدر على لساني”.كما أشار السقا الى أنه يُفضّل أن يتصدّر “الترند” من خلال أعمال الفنية، وليس من طريق نشر أخبار ومعلومات عن حياته الشخصية، كاشفاً حقيقة ما تردّد عن زواجه مجدداً، بالقول: “الزواج والطلاق قسمة ونصيب، والحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، أنا عايش لأولادي، وأفضل أكون ترند بفيلم ليا يكسّر الدنيا”.