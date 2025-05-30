جيجي وبيلا حديد تعلنان عن أختهما الثالثة آيدان نيكس

أعلنت الشقيقتان عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد، أن لهما أختاً غير شقيقة تبلغ من العمر 23 عاماً تُدعى آيدان نيكس، وذلك في بيان لصحيفة "ديلي ميل" أمس (الخميس).

آيدان هي ابنة محمد حديد وتيري هاتفيلد دول. وكشفت جيجي البالغة من العمر 30 عاماً، وبيلا البالغة من العمر 28 عاماً، أن آيدان وُلدت بعد "قصة حب قصيرة" بين محمد ودول، وبعد طلاق محمد البالغ من العمر 76 عاماً، ويولاندا حديد عام 2001.



وأوضح بيانهما أن آيدان وُلدت ونشأت في فلوريدا، وعاشت مع "الرجل الذي عرفته بحب كوالدها حتى وفاته المفاجئة وهي في التاسعة عشرة من عمرها".



ولكن بعد وفاته، أجرت آيدان "فحصاً جينياً بدافع الفضول"، وسرعان ما أدركت "صلتها البيولوجية" بأطفال حديد. "بدأت علاقتنا في أواخر عام 2023، ومنذ تلك اللحظة، احتضنا آيدان بأذرع مفتوحة".



وأضاف البيان: "لقد أمضت وقتاً معنا جميعاً، بمَن في ذلك والدنا، وقد اعتززنا بهذه الإضافة الرائعة وغير المتوقعة لعائلتنا. كأختين، أجرينا العديد من المحادثات الصريحة والودودة - بمن في ذلك آيدان - حول كيفية دعمها وحمايتها".



واختتم البيان: "آيدان وعائلتها يقدّرون خصوصيتهم، ونحن نحترم ذلك كثيراً. نطلب من الآخرين أن يحذوا حذوها ويحترموا رغبتها وحقها في عدم الكشف عن هويتها بينما تواصل حياتها كشابة في نيويورك".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن علاقة محمد ودول انتهت قبل أن تكتشف حملها بآيدان. ولكن، يُزعم أنه "كان يعلم دائماً" بابنته الصغرى. على الرغم من أنه لم يقدّم لها أي دعم مالي، وفقاً للصحيفة.



وصرّح مصدر عائلي للصحيفة بأن محمد "ودود ولطيف" مع طفله السادس. وأضاف المصدر، وفقاً للصحيفة: "هناك احترام متبادَل، ولكن هناك أيضاً تكتم".



وأفادت الصحيفة بأنه كان من المتوقع أن يحضر حفل تخرّج آيدان في "كلية بارسونز للتصميم" في أيار (مايو)، ولكن ورد أنه ألغى الحفل قبل أسبوع تقريباً. وتأمل نيكس العمل في مجال الأزياء كمصمّمة ومنسّقة أزياء ومؤثّرة.



ولمحمد حديد، جيجي وبيلا وأنور من زوجته السابقة يولاندا. كما أن له ابنتين، هما مارييل وألانا من زوجته الأولى ماري بتلر.