اول تعليق لـ الطبيبة آلاء النجار بعد استشهاد زوجها حمدي النجار

وفي التفاصيل، أعلن مجمع ناصر الطبي عن ارتقاء الدكتور حمدي النجار، والد الأطفال التسعة الذين ارتقوا في قصف جوي استهدف منزل العائلة في خان يونس قبل نحو أسبوع، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة هاني الشاعر.

وتكشف تفاصيل المأساة عن قصة مؤلمة، حيث كانت الطبيبة آلاء -زوجة الدكتور حمدي النجار- على رأس عملها في مجمع ناصر الطبي عندما وقعت الغارة الجوية على منزلها في 23 مايو/أيار الماضي.

واستقبلت الطبيبة تسعة من أبنائها متفحمين بفعل غارة جوية استهدفت منزلها، فيما وصل زوجها الطبيب حمدي مصابًا بجروح حرجة إلى جانب ابنهما الناجي الوحيد آدم الذي أصيب أيضًا بجروح حرجة.

وفي أول تعليق للطبيبة آلاء النجار، عبرت عن حزنها الشديد لفقدانها زوجها من خلال تدوينة عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس"، وكتبت: "اليوم استشهد زوجي وصديقي ومعلمي ودكتوري والد أقماري العشر الذي لم يتبقي منهم سوي ابني آدم أسكنك الله فردوسه ابا آدم اسأل الله ان يجمعك بأقمارك التسعه علي حوض المصطفى".