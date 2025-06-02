ظهور نادر لابناء زياد برجي وزوجته.. لفتوا الأنظار بجمالهم

وكان لافتا حضور زوجة زياد المُقلة إعلاميا، وأطلت بفستان ابيض برفقة نور ويوسف، الذين لفتوا الأنظار بجمالهم.هذا وانتشر فيديو لابنه يوسف وهو يبكي خلال الحفل وتقوم والدته بمواساته، الا ان ما لفت انتباه المتابعين هو الشبه الكبير بين زياد وابنه.