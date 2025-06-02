ظهور نادر لابناء زياد برجي وزوجته.. لفتوا الأنظار بجمالهم

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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
فاجأ نجما برنامج "الحب أعمى يا حبيبي"، صفا الجبوري ومحمد كسواني، الجمهور في الوطن العربي بحفل زفاف ثانٍ، بعد مرور ما يقرب من عام على زفافهما الأول.
كشفت ابنة الممثلة السورية حنان اللولو تطورات حالة والدتها الصحية بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة في إحدى مستشفيات دمشق.
وجّه الفنان الشامي رسالة لجمهوره، معرباً عن امتنانه لهم بعد النجاح الذي حققه، كما وجه أيضاً رسالة لكل من يراهن على تراجع مسيرته الفنية.