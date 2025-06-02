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ظهور نادر لابناء زياد برجي وزوجته.. لفتوا الأنظار بجمالهم
ظهور نادر لابناء زياد برجي وزوجته.. لفتوا الأنظار بجمالهم
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ظهور نادر لابناء زياد برجي وزوجته.. لفتوا الأنظار بجمالهم

فن

2025-06-02 | 09:34
ظهور نادر لابناء زياد برجي وزوجته.. لفتوا الأنظار بجمالهم
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Aljadeed
ظهور نادر لابناء زياد برجي وزوجته.. لفتوا الأنظار بجمالهم

تصدر اسم الفنان اللبناني زياد برجي، في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شارك زياد برجي مؤخرا في مناسبة خاصة برفقة زوجته المغربية سناء فرح واولادهما.

وكان لافتا حضور زوجة زياد المُقلة إعلاميا، وأطلت بفستان ابيض برفقة نور ويوسف، الذين لفتوا الأنظار بجمالهم.
هذا وانتشر فيديو لابنه يوسف وهو يبكي خلال الحفل وتقوم والدته بمواساته، الا ان ما لفت انتباه المتابعين هو الشبه الكبير بين زياد وابنه.

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