ابنة حنان اللولو تكشف تطورات حالتها الصحية

وتواصل موقع "الفن" على الرقم الشخصي لـ حنان اللولو للاطمئنان على حالتها، ولكنها لم تستطع الإجابة بشكل شخصي بسبب وضعها الصحي، فأخبرتنا ابنتها أن وضعها مستقر، لكنها ما زالت متعبة.

وقالت ابنة حنان اللولو: "الوالدة بخير، لكنها لا تزال في المستشفى ومتعبة، أرجو منكم الدعاء لكي تعود وتنير بيتها".



وبينت أن والدتها تعاني من مضاعفات ناتجة عن عودتها لمرض السرطان، بعد أن كانت قد خضعت مؤخراً لعلاج سابق شمل استئصال جزء من معدتها نتيجة لإصابة المعدة بورم خبيث.

وتلقت حنان اللولو خلال الأيام السابقة دعماً واسعاً من محبيها والوسط الفني، بعد ظهورها منذ أيام في مقابلة متلفزة تحدثت من خلالها عن سوء وضعها الصحي والمادي، وقد أعلنت الفنانة السورية سحر فوزي عن استعدادها وجاهزيتها لتكفل تكاليف علاجها، في حين ناشدت سوزان نجم الدين النقابة والجمهور للوقوف معها لمساعدتها في تخطي هذه المرحلة.