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انهيار أبناء حنان اللولو في جنازتها.. مشاهد مؤثرة وغياب تام للفنانين السوريين
انهيار أبناء حنان اللولو في جنازتها.. مشاهد مؤثرة وغياب تام للفنانين السوريين
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انهيار أبناء حنان اللولو في جنازتها.. مشاهد مؤثرة وغياب تام للفنانين السوريين

فن

2025-06-05 | 07:32
انهيار أبناء حنان اللولو في جنازتها.. مشاهد مؤثرة وغياب تام للفنانين السوريين
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Aljadeed
انهيار أبناء حنان اللولو في جنازتها.. مشاهد مؤثرة وغياب تام للفنانين السوريين

تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي اللقطات الأولى من جنازة الممثلة السورية حنان اللولو والتي وافتها المنية يوم أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل، وفي احدى اللقطات ظهر أبناء الراحلة وهم في حالة انهيار أئناء مراسم الصلاة عليها داخل الكنيسة.
وشهدت مراسم التشييع غياب تام لنجوم سوريا وذلك بسبب فيديو شاركه أحد الصحفيين السوريين وثق من خلال الحضور الخجول.
أعلنت نقابة الفنانين السورية، موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة حنان اللولو، بعد رحيلها أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.
وقالت النقابة في بيان نُشر عبر صفحتها في موقع فيسبوك: “سيتم تشييع الجثمان، في تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس، إلى كنيسة مار الياس في الدويلعة”.
وأكدت، إقامة العزاء، في مقر الكنيسة، غدا الجمعة من الثالثة عصرا إلى الخامسة.
وعانت الفنانة الراحلة، مؤخرا من مضاعفات إصابتها بالسرطان، وخضعت للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى مستشفيات دمشق.
ونالت الفنانة الراحلة حنان اللولو، شهرتها بتقديم الأدوار الكوميدية، منذ بداية مشوارها أواخر التسعينات، إذ شاركت في مسلسلات عديدة، ومنها كرسي الزعيم، وسايكو، وشباب ستار، وليالي روكسي.

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