ملك احمد زاهر تتعرض لازمة صحية طارئة ! تورم ملحوظ في جسدها

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان أحمد زاهر، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"و"الحدث.نت"، أن ملك زاهر أصيبت بتورم ملحوظ في مناطق متفرقة من الجسد، مما أصابها بحالة من الهلع، لتذهب بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أضاف المصدر أن الطبيب المعالج لها شخص حالتها بأنها أحد أنواع الحساسية، وخضعت لعلاج مكثف داخل المستشفى، حتى تحسن حالتها بشكل ملحوظ، وغادرت بعدها بساعات.

وتابع المصدر أن الأمر تكرر بعد يوم واحد فقط من خروجها من المستشفى، لكن بصورة أكبر، لتضطر إلى دخول المستشفى مرة أخرى، وأجرت بعض التحاليل الطبية والفحوصات الخاصة، إلا أن الأطباء لم يتوصلوا إلى أسباب حالتها، وأخضعوها إلى نفس "بروتوكول العلاج" السابق، لحين تشخيص حالتها بشكل دقيق ومعرفة السبب وراء أزمتها الصحية الطارئة.

وشارك الفنان أحمد زاهر، ستوري جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعدما أعلنت ابنته ملك عن تعرضها لوعكة صحية.

وكتب زاهر: “يارب أنت الشافي يارب”.

وكانت قد أعلنت ملك زاهر عن تعرضها لأزمة صحية من دون الكشف عن تفاصيلها، من خلال منشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وأكدت أن "أعين الحاسدين لا تتركها، ودائما يحسدونها على أشياء بسيطة"، حسب قولها.

كما قالت ملك إنها تعاني من أزمة صحية منذ ثلاثة أيام ولا تعرف سببها حتى الآن، حيث إنها لم تكن تعاني من أية أمراض سابقة، لكن فجأة ومن دون مقدمات تبدل حالها بشكل مخيف.

وأضافت خلال منشورها أن حديثها ليس بهدف الشفقة، لكن ليتأكد البعض أن حياتها ليست على ما يرام طوال الوقت، طالبة من محبيها الدعاء لها.