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الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا و الأمير الحسين في المدرجات لدعم فريق النشامى
الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا و الأمير الحسين في المدرجات لدعم فريق النشامى
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الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا و الأمير الحسين في المدرجات لدعم فريق النشامى

فن

2025-06-11 | 06:31
الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا و الأمير الحسين في المدرجات لدعم فريق النشامى
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Aljadeed
الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا و الأمير الحسين في المدرجات لدعم فريق النشامى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمشاهد مميزة من حضور الملك الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، مع ابنيهما ولي العهد الأمير الحسين والأمير هاشم.

وفي التفاصيل، حرص العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، على الحضور إلى ستاد عمان الدولي لمؤازرة المنتخب الأردني في مواجهة نظيره العراقي، والتي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووصل الملك عبدالله الثاني للملعب مع الدقيقة 46، ليتلقى تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة على المدرجات.

وكتب الملك عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس" عقب تأهل الأردن للمونديال: "أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم. هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".

كما ونشر الديوان صور لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ترافقه الملك جلالة الملكة رانيا: "نهاية مباراة وبداية حلم أردني جديد!".

وجاء في المنشور: "ألف مبروك التأهل للمونديال. دمتم عنواناً للإنجاز يا نشامى! فخورون بكم".

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