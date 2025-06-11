الفنانة المصرية بشرى تعلن طلاقها من زوجها خالد حميدة بعد مدة قصيرة على زواجهما

وجاء في البيان: "نُعلن، نحن، بشرى رزة و خالد حميدة ، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء.
وأضاف الثنائى فى بيانهما:"جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيداً عن أي خلافات أو مشاحنات.
وتابع:"هذا القرار قرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة. ونرجو من جميع الأصدقاء، والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفادياً لأي إحراج غير مقصود.. نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة.
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A post shared by Khalid Cook aka Khalid Hemida (@khalidcookofficial)
A post shared by Khalid Cook aka Khalid Hemida (@khalidcookofficial)
تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.
كشف الفنان المصري تامر حسني للمرة الأولى تفاصيل حالة نجله آدم الصحية مؤكداً إصابته بانفجار في الزائدة الدودية، محذراً الآباء والأمهات بضرورة متابعة حالة أبنائهم خاصة في حالة إصابتهم بالسخونية وضرورة عرضهم على الطبيب بشكل فوري.