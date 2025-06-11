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الفنانة المصرية بشرى تعلن طلاقها من زوجها خالد حميدة بعد مدة قصيرة على زواجهما
الفنانة المصرية بشرى تعلن طلاقها من زوجها خالد حميدة بعد مدة قصيرة على زواجهما
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الفنانة المصرية بشرى تعلن طلاقها من زوجها خالد حميدة بعد مدة قصيرة على زواجهما

فن

2025-06-11 | 13:52
الفنانة المصرية بشرى تعلن طلاقها من زوجها خالد حميدة بعد مدة قصيرة على زواجهما
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Aljadeed
الفنانة المصرية بشرى تعلن طلاقها من زوجها خالد حميدة بعد مدة قصيرة على زواجهما

أعلنت الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة انفصالهما الرسمي بعد زواج دام اكثرمن عام، وجاء ذلك فى منشور موحد من قبل الثنائي نشراه على حسابهما بموقع "انستغرام".

وجاء في البيان: "نُعلن، نحن، بشرى رزة و خالد حميدة ، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء.

وأضاف الثنائى فى بيانهما:"جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيداً عن أي خلافات أو مشاحنات.

وتابع:"هذا القرار قرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة. ونرجو من جميع الأصدقاء، والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفادياً لأي إحراج غير مقصود.. نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة.

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