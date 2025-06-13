رسالة من والدتها.. تطورات جديدة في أزمة ملك زاهر الصحية

أعلنت والدة ملك زاهر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام" أن ابنتها غادرت المستشفى منذ يومين، وقالت في تعليق مطول "ملك خرجت ولله الحمد والشكر، من يومين، وفي انتظار تقارير الأطباء عن الحالة بالضبط. هي أحسن، وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم".وأضافت هدى زاهر "إن شاء الله التحاليل الأخيرة تعرفنا إيه السبب اللي عمل فيها كده، وأنا متفائلة وعارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير".ووجهت هدى زاهر رسالة شكر لكل من ساند العائلة في هذه الأزمة، قائلة "الحياة بتستمر والشغل والالتزامات بتستمر رغم كل الظروف، وده بسبب واحد إننا مؤمنين بالله وسايبنها على الحي الذي لا يموت".وتابعت "شكرًا لكل الأصدقاء والفنانين والمحبين والداعمين لأسرتنا ولملك تحديدًا، وقريبًا جدًا هنطمنكم عليها بشكل نهائي ونفرح برجوعها لحضننا بألف سلامة وعافية".وعبرت والدة ملك عن امتنانها العميق للطف الله "الله خير حافظ، وفعلاً دي حقيقة، ربنا حماها من حاجات كتير، وإحنا أحسن من غيرنا الحمد لله".ووجهت رسالة مؤثرة إلى ابنتها "ألف حمد لله على سلامتك يا روح قلب أمك وأبوكي وأخواتك، يا أطيب قلب في الدنيا، وأظن عرفتي بعد الأزمة دي قد إيه الناس بتحبك يا حبيبتي".