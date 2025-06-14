ملك أحمد زاهر تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: كنت مرعوبة

كشفت الفنانة الشابة ملك زاهر عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة التي استدعت دخولها المستشفى والخضوع لفحوصات دقيقة.

وفي منشور مطوّل عبر خاصية القصص على "إنستغرام"، أعربت عن امتنانها لكل من ساندها، وتحدثت عن التجربة التي مرت بها بصراحة وإنسانية.

استهلت ملك زاهر حديثها بالإشارة إلى دهشتها من حجم التفاعل مع منشورها السابق، مؤكدة أنها لم تكن تهدف إلى جذب الانتباه، بل شاركت حالتها بدافع الصدق.



وقالت: أنا والله ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده... كنت مخضوضة جدًا على نفسي، وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة عارفين عندي إيه كانت مرعبة.



كما أوضحت أنها أرادت إيصال رسالة مفادها أن حياة الفنان لا تخلو من التحديات والمواقف الصعبة، وليست كما تبدو دائمًا على منصات التواصل.





ووجّهت ملك زاهر كلمات امتنان لكل من تواصل معها أو دعا لها خلال الأزمة الصحية، مؤكدة أن مشاعر المحبة والدعم كانت تصلها وتشعر بها بوضوح.



وأضافت: بشكر كل حد سأل عليا ودعالي، وكل زمايلي وأساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة، وكل صحابي وعيلتي اللي كانوا جمبي.



كما اعتذرت عن عدم قدرتها على الرد على الجميع، مرجعة ذلك لحالتها النفسية والجسدية خلال الفترة الماضية.