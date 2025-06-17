بوراك أوزجيفيت يثير الجدل بسيارته الجديدة وسعرها صادم

#buraközçivit صباح الخير من هنا

السيارة الجديده 😍🫠❤️❤️❤️

بوراك باللوك الجديد صغر عشرين سنه 🥹❤️ pic.twitter.com/x9JomV0LlY — 🇸🇦🌸 (@mwwwna) June 17, 2025

وتبلغ قيمة السيارة الجديدة، التي ابتاعها نجم مسلسل "حب أعمى"، 35 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي.ظهر بوراك أوزجفيت مؤخرًا وهو يقود سيارته الجديدة في منطقة بيبيك الراقية بإسطنبول، بعد انتهاء الموسم الحالي من مسلسله، إذ أكد أنه يستعد لقضاء عطلة صيفية رفقة زوجته النجمة فهرية أفيجان وطفليهما “كاران” و”كيريم”.واعتبر الجمهور أن ظهور بوراك في الطرقات بسيارته الجديدة هو نوع من التأكيد على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن حجم ثروته.لطالما عُرف بوراك بشغفه بالسيارات الرياضية، لكنه يبدو هذه المرة قد تجاوز كل التوقعات. وبحسب شهود عيان، لم يتمالك المعجبون أنفسهم وهم يرونه ينطلق بسيارته الفارهة، حتى أن أحدهم قال ممازحًا: بوراك جعل الإسفلت يبكي.وتداولت الصحافة التركية قبل أسابيع فقط، أخبارًا عن ثروة بوراك العقارية، واعتبره كثيرون من أغنى النجوم في تركيا، إذ كشفوا أن ثروته تتجاوز المليار ليرة تركية، أي ما يقارب الـ 24 مليون دولار أمريكي.ومع دخول سيارته الجديدة على الخط، يبدو أن أوزجيفيت يؤكد مجددًا أن نجاحه يتعدى حدود الشاشة الصغيرة.