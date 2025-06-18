مريم اوزرلي تكشف معاناتها من الفقر وحقيقة اجهاض ابنتها

وفي لقاء صريح مع الإعلامي أنس بوخش، تحدثت مريم أوزرلي بصراحة لافتة عن نشأتها في بيئة مضطربة، موضحة أنها عاشت طفولةً محاطة بالخوف والفقر.وقالت نجمة "حريم السلطان": "الحياة لم تكن سهلة أبداً، ولهذا السبب أقاتل اليوم من أجل أن أمنح طفلتيّ، لارا وليلي، بيئة دافئة ومستقرة، لا تشبه ما اختبرته في الماضي".ومن أبرز التصريحات اللافتة التي كشفت عنها مريم أوزرلي، تلك المتعلقة بحملها الأول من رجل الأعمال جان ألتاش، الذي رفض مسؤولية الأبوة وطلب منها صراحةً أن تُجهض الجنين.ورغم الصدمة، فإن أوزرلي تمسكت بالقرار الأصعب، وقالت: "كنت أعلم أن هذا الكائن لا ذنب له.. امتنعت عن الإجهاض، واليوم أدرك أن لارا جاءت لتنقذني فعلياً، وجودها منحني معنى جديداً للحياة".