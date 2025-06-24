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دنيا بطمة تبدأ بخسارة وزنها.. هكذا بدت
دنيا بطمة تبدأ بخسارة وزنها.. هكذا بدت
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دنيا بطمة تبدأ بخسارة وزنها.. هكذا بدت

فن

2025-06-24 | 08:19
دنيا بطمة تبدأ بخسارة وزنها.. هكذا بدت
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Aljadeed
دنيا بطمة تبدأ بخسارة وزنها.. هكذا بدت

تمكنت النجمة دنيا بطمة من خسارة القليل من وزنها الزائد الذي اكتسبته خلال فترة تواجدها في السجن في مراكش لمدة عام.

وبدت الفنانة المغربية في أحدث ظهور لها بكامل أناقتها بملابس رياضية ضيّقة باللون الأسود، وبشكل مختلف بعد أن خسرت بعضاً من وزنها الزائد، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على تشجيعها على الاستمرار في ذلك واستعادة نشاطها الفني وإحياء الحفلات.
واختارت دنيا ملابس باللون الأسود عبارة عن "ليغنغ" ضيّق يبرز خصرها مع توب ناعم، وأضافت بلايزر على كتفيها لإخفاء وزنها الزائد الباقي بطريقة ذكية، وحملت حقيبة يد صغيرة الحجم زيّنتها بلعبة "لابوبو" الشهيرة.

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