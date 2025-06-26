تامر حسني يحيي حفلا فنيا في بيروت في هذا التاريخ.. اليكم التفاصيل

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو هنّأ فيه جمهوره بالسنة الهجرية الجديدة، وردّ من خلاله على الأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية حول سبب غيابه عن دراما رمضان، مؤكداً أن غيابه عن دراما الموسم الحالي ليس له علاقة بالأجر.
في تطور خطير لأزمة طلاق الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، قامت الأخيرة بتحرير محضر متضامنة مع سائقها في قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.
أثارت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بتسريحة شعر جديدة، ظن البعض أنها تحوّل جذري في مظهرها، ليتبين لاحقًا أنها كانت تعتمد شعراً مستعاراً.