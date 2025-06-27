بيرين سات تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها والجمهور يغازلها

خطفت النجمة التركية بيرين سات الأنظار بظهورها الأخير في حفل أقامته إحدى علامات الشامبو التي تمثلها، إذ تصدر اسمها الترند والسوشال ميديا بسبب جمال إطلالتها وأناقتها.





تألقت النجمة التركية بيرين سات في الحفل مرتدية فستانا باللون البنفسجي، جاء بحمالات عريضة مع شقوق ناحية البطن، وتركت شعرها منسدلًا بتموجات فضفاضة، فيما اعتمدت مكياجا بسيطا لإبراز ملامحها الأنثوية.



وكان جمال بيرين الهادئ والبسيط حديث الجمهور والسوشال ميديا، إذ أكد الكثيرون أن السنوات لم تؤثر عليها وأنها حافظت على بساطة جمالها بعيدًا عن عمليات التجميل.



وتغزل الجمهور بجمال النجمة التركية، إذ أشار العديد منهم أنه لا تبدو كسيدة أربعينية، وأنها بدت كفتاة شابة في بداية الثلاثينات من عمرها.