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تدهور صحة شيرين عبد الوهاب ؟ ازمة حفلها في موازين تتصاعد و بسمة وهبة تهاجم طبيبها
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تدهور صحة شيرين عبد الوهاب ؟ ازمة حفلها في موازين تتصاعد و بسمة وهبة تهاجم طبيبها

فن

2025-06-30 | 10:50
تدهور صحة شيرين عبد الوهاب ؟ ازمة حفلها في موازين تتصاعد و بسمة وهبة تهاجم طبيبها
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Aljadeed
تدهور صحة شيرين عبد الوهاب ؟ ازمة حفلها في موازين تتصاعد و بسمة وهبة تهاجم طبيبها

ردّ الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، على الانتقادات التي طاولتها بعد ظهورها على مسرح حفل موازين، نافياً كل ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم أهليتها للصعود على المسرح أو تقديم حفلات غنائية في الفترة الحالية، مؤكداً أن الحالة الصحية والنفسية للفنانة مستقرة تماماً.

وقال الدكتور عبد المقصود في تصريحات صحافية: "معرفش الناس بتقول إنها كانت غير مؤهّلة نفسياً تطلع ليه... وليه الناس مركّزة مع علاجها؟ شيرين عبد الوهاب كويسة جداً جداً، ومفيش الكلام اللي بيتقال ده".

وأضاف: "شيرين طلعت على المسرح وغنّت، والجمهور كان مبسوط بيها، مفيش داعي للتهويل أو نشر معلومات غير دقيقة عن حالتها".

هذا الأمر استدعى خروج الإعلامية بسمة وهبة للدفاع عن شيرين، موجهة رسالة إلى الجمهور المغربي من أجل دعمها ومساندتها؛ هذا بالإضافة إلى توجية لوم وعتاب على طبيبها الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود.

قالت بسمة وهبة من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "متزعلوش من شيرين ومتجلدوهاش وربنا يعلم أنا بحب شعب المغرب أد أيه، والفنان بيستمد ثقته من جمهوره، شيرين واضح انها كانت تعبانة وطلعت بحالتها النفسية دي عشان متزعلكوش".

وأكملت بسمة وهبة: "محدش يعرف يملى مكان شيرين، وحش وقوية وياما ملت مركزها على المسرح، ولو فضلنا نهاجم شيرين وننتقدها هتنتكس وهنفقدها للأبد بالرغم من إنها صوت لا يعوض في الوطن العربي مع احترامي للجميع".

كما وجهت بسمة وهبة اللوم على طبيب شيرين الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود قائلة: "بعاتب دكتور نبيل عبدالمقصود إنه طلع قال إن شيرين زي الفل ومفيهاش حاجة؛ لا شيرين كان باين عليها التعب فأنت لما بتقول إنها كويسة كده معناه إنك بتقول إنها فنانة مش جديرة تطلع على المسرح أو مش مقدرة قيمة الحدث اللي هي كانت فيه وده طبعاً مش صحيح".

كما تحدثت بسمة عن إطلالتها والتي طالها بعض الانتقاد أيضًا؛ مؤكدة: "ممكن تكون بسبب تعبها كانت عايزة تلبس حاجة مريحة فلبست القفطان، وغناها بلاي باك ده أكبر دليل أن شيرين عبد الوهاب مش كويسة هو في مطربة في حجم شيرين محتاجة بلاي باك".

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