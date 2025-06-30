تدهور صحة شيرين عبد الوهاب ؟ ازمة حفلها في موازين تتصاعد و بسمة وهبة تهاجم طبيبها

وقال الدكتور في تصريحات صحافية: "معرفش الناس بتقول إنها كانت غير مؤهّلة نفسياً تطلع ليه... وليه الناس مركّزة مع علاجها؟ كويسة جداً جداً، ومفيش الكلام اللي بيتقال ده".

وأضاف: "شيرين طلعت على المسرح وغنّت، والجمهور كان مبسوط بيها، مفيش داعي للتهويل أو نشر معلومات غير دقيقة عن حالتها".

هذا الأمر استدعى خروج الإعلامية بسمة وهبة للدفاع عن شيرين، موجهة رسالة إلى الجمهور المغربي من أجل دعمها ومساندتها؛ هذا بالإضافة إلى توجية لوم وعتاب على طبيبها الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود.

قالت من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات " ": "متزعلوش من شيرين ومتجلدوهاش وربنا يعلم أنا بحب شعب المغرب أد أيه، والفنان بيستمد ثقته من جمهوره، شيرين واضح انها كانت تعبانة وطلعت بحالتها النفسية دي عشان متزعلكوش".

وأكملت بسمة وهبة: "محدش يعرف يملى مكان شيرين، وحش وقوية وياما ملت مركزها على المسرح، ولو فضلنا نهاجم شيرين وننتقدها هتنتكس وهنفقدها للأبد بالرغم من إنها صوت لا يعوض في مع احترامي للجميع".

كما وجهت بسمة وهبة اللوم على طبيب شيرين الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود قائلة: "بعاتب دكتور نبيل عبدالمقصود إنه طلع قال إن شيرين زي الفل ومفيهاش حاجة؛ لا شيرين كان باين عليها التعب فأنت لما بتقول إنها كويسة كده معناه إنك بتقول إنها فنانة مش جديرة تطلع على المسرح أو مش مقدرة قيمة اللي هي كانت فيه وده طبعاً مش صحيح".

كما تحدثت بسمة عن إطلالتها والتي طالها بعض الانتقاد أيضًا؛ مؤكدة: "ممكن تكون بسبب تعبها كانت عايزة تلبس حاجة مريحة فلبست القفطان، وغناها بلاي باك ده أكبر دليل أن شيرين عبد الوهاب مش كويسة هو في مطربة في حجم شيرين محتاجة بلاي باك".