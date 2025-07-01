تامر حسني يعود الى لبنان بحفل مميز في بيروت

يستعد النجم المصري لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من الجديد.



ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها هذا الصيف، حيث سيقدّم باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل.

ويُتوقع أن يستقطب الحفل جمهورًا كبيرًا من وخارجه، في ظل الحضور اللافت الذي يتمتّع به تامر حسني على الساحة الغنائية ، إلى جانب التنظيم الاحترافي والتقنيات الصوتية والضوئية الحديثة التي سترافق السهرة.

وقد أعلنت الجهة المنظمة أن البطاقات متوفرة عبر الرابط التالي ويمكنكم حجز بطاقاتكم الآن: https://www.ticketingboxoffice.com/tamer-hosny-tickets/event/22463/en?prv=4510