رضوى الشربيني تعاتب شيرين عبد الوهاب: الناس زعلانة منك أوي

علّقت الاعلامية المصرية على ازمة الفنانة المصرية بعد حفلها الاخير في مهرجان في المغرب.



وفي حلقة برنامج "هي وبس" الذي يُعرض على شاشة DMC، استهلت الشربيني حديثها بتوجيه رسالة مؤثرة لشيرين قالت فيها:"الناس زعلانة منك أوي، وزعلانين عليكي أوي، لأنك على قلوبهم… أنتي أقوى من كل اللي فات، حتى لو الموقف كان صعب. أنتي اللي قلتي عن نفسك: انا كتير أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة".

وتابعت الشربيني حديثها عن قرارات وصفتها بالخاطئة اتخذتها شيرين في الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اختيارات غير موفقة في العمل أو الأشخاص المحيطين قد تكون كفيلة بتقويض نجاحات كبيرة، قائلة: "اختيار غلط، شغل غلط، وناس غلط حواليكي.. ده كفيل يهد كل اللي بنعمله في سنين."

وتابعت: "شيرين مش فنانة عادية.. دي الست اللي كانت بتطلع الموضة على المسرح، وكانت بتخطف قلوب الناس بحضورها وصوتها… وربنا مديكي حب الناس، اللي قليلين أوي بياخدوه… يلا بقى كفاية كده".