زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث

وكشف الفنان نقيب المهن التمثيلية عن حقيقة اختفاء الرافعي، وذلك بعد تحرير زوجته محضراً باختفائه وعدم تواجده في المنزل ومحاولتها الاتصال به دون رد منه.

قال زكي: "أحمد الرافعي في منزله ولم يصب بمكروه، لكنه كان لا يرد عن تليفونه، الأمر الذي جعل زوجته تشعر بشيء من الخوف عليه، إلا أنه عاد منذ ساعات قليلة لمنزله بطريقة طبيعية".

يُذكر أن أحمد الرافعي قدم في فيلم "ولاد رزق3"، دوراً رئيسيًا حيث جسد شخصية " الغول" والفيلم من بطولة تأليف صلاح الجهيني وإخراج وشارك في العمل كل من ، ، آسر ، سيد رجب، علي صبحي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم وأسماء جلال.