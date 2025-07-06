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زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث
زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث
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زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث

فن

2025-07-06 | 10:05
زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث
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Aljadeed
زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث

قامت زوجة الفنان أحمد الرافعي بتحرير محضر في قسم الشرطة باختفائه في ظروف غامضة، وذلك بعد عدم رده على تليفونه وغلق التليفون بشكل مفاجئ.

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حقيقة اختفاء أحمد الرافعي، وذلك بعد تحرير زوجته محضراً باختفائه وعدم تواجده في المنزل ومحاولتها الاتصال به دون رد منه.

قال زكي: "أحمد الرافعي في منزله ولم يصب بمكروه، لكنه كان لا يرد عن تليفونه، الأمر الذي جعل زوجته تشعر بشيء من الخوف عليه، إلا أنه عاد منذ ساعات قليلة لمنزله بطريقة طبيعية".

يُذكر أن أحمد الرافعي قدم في فيلم "ولاد رزق3"، دوراً رئيسيًا حيث جسد شخصية "سلطان الغول" والفيلم من بطولة أحمد عز تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وشارك في العمل كل من عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، سيد رجب، علي صبحي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم عبد العزيز وأسماء جلال.

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