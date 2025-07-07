منى الشاذلي تعتذر من فنانة دنماركية بعد رسقة مها الصغير لوحتها

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A post shared by Mona Elshazly - منى الشاذلي (@monaelshazly.official)
في المقابل، سبق أن ردّت الفنانة ليزا لاش نيلسون عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مؤكدة أنها فوجئت بادعاء ملكية لوحتها من قِبل مها الصغير، واعتبرت ما حدث انتهاكًا واضحًا لحقوق الفنانين.
وقالت ليزا: لم أكن مستعدة للردود الهائلة التي وصلتني بعد نشر الفيديو الذي تحدثت فيه عن مها الصغير، التي نسبت لنفسها لوحة من إبداعي وأعمالًا لثلاثة فنانين آخرين. أكثر ما أدهشني هو رسائل الاعتذار والدعم من المصريين الذين أبدوا تعاطفًا حقيقيًا. أؤكد أنني لا أعتقد يومًا أن تصرف مها يُمثّل المصريين.
كما أشارت إلى تلقيها آلاف الرسائل، بالإضافة إلى عروض من صحفيين ومحامين مصريين لمساعدتها في اتخاذ إجراءات قانونية، لكنها لم تحسم موقفها القضائي حتى الآن.
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A post shared by Lisa Lach-Nielsen art (@lisa.lachnielsen)
A post shared by Lisa Lach-Nielsen art (@lisa.lachnielsen)
اتهمت إحدى الشركات الفرنسية الممثلة المصرية غادة عبد الرازق وابنتها روتانا بالنصب والإحتيال إثر تعاونها معها أثناء زيارتها الأخيرة إلى باريس.
قرر الممثل السوري مكسيم خليل ان يشارك ميدانيا في عمليات اخماد الحرائق الضخمة التي اندلعت في غابات الساحل السوري ولاسيما اللاذقية.
تحولت ازمة الاعلامية المصرية مها الصغير طليقة الممثل المصري احمد السقا لأزمة دولية، وذلك بعد جملة اتهامات بالسرقة وجهت لها من قبل رسامين عالميين.