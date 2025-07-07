منى الشاذلي تعتذر من فنانة دنماركية بعد رسقة مها الصغير لوحتها

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A post shared by Mona Elshazly - (@monaelshazly.official)





في المقابل، سبق أن ردّت الفنانة ليزا لاش نيلسون عبر حسابها الرسمي على " "، مؤكدة أنها فوجئت بادعاء ملكية لوحتها من قِبل ، واعتبرت ما حدث انتهاكًا واضحًا لحقوق الفنانين.

وقالت ليزا: لم أكن مستعدة للردود الهائلة التي وصلتني بعد نشر الفيديو الذي تحدثت فيه عن مها الصغير، التي نسبت لنفسها لوحة من إبداعي وأعمالًا لثلاثة فنانين آخرين. أكثر ما أدهشني هو رسائل الاعتذار والدعم من المصريين الذين أبدوا تعاطفًا حقيقيًا. أؤكد أنني لا أعتقد يومًا أن تصرف مها يُمثّل المصريين.

كما أشارت إلى تلقيها آلاف الرسائل، بالإضافة إلى عروض من صحفيين ومحامين مصريين لمساعدتها في اتخاذ إجراءات قانونية، لكنها لم تحسم موقفها القضائي حتى الآن.