ماجدة الرومي تفتتح مهرجان اعياد بيروت بحفل استثنائي ورسالة للجنوب وفلسطين

افتتحت الفنانة اللبنانية ليل امس مهرجان اعياد بحفل استثنائي.

وكان في مقدمة الحضور السيدة الأولى نعمت عون، إلى جانب رئيس الحكومة وعقيلته، والرئيس وعقيلته، بالإضافة إلى جمهور كبير من محبي ماجدة، إلى جانب نجوم وفنانين وإعلاميين وشخصيات بارزة.

وقد قدمت الرومي في الحفل مجموعة من ابرز اغنياتها، بقيادة المايسترو ، والتي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل كبير، ومن ابرزها " "، "عم يسألوني عليك الناس"، "مطرحك بقلبي"، "لون معي الأيام"، "عيناك ليالٍ صيفية"، وصولاً إلى "كلمات" و" ست ".

وخلال الحفل القت الرومي مؤثرة، قالت فيها:"أرحب بالعهد الجديد الذي ملأ قلوبنا بالأمل ومن منا ليس بحاجة إلى الأمل بعد كل الذي عشناه".

أضافت: "تعبنا واختنقنا ومللنا بسبب الحروب وهذا العهد أملنا كي نصل الى راحة بالنا والى سلام عادل نحلم به منذ سنوات".

وقالت: " أملنا أن كل الشهداء الذين سقطوا أن يناموا وأملنا أن يعود أهلنا وناسنا الذين تهجروا الى بيوتهم وأن تتعمر ضيع الجنوب كلها".

وتابعت: "من الدمعة والبسمة تعلمت كيف صرت إنسانة. وكان علي اختصار مشواري الطويل برسالة فعاهدت ربي أن أكون رسالة حب للبنان".

كما حرصت الرومي على رسالة الى كل من انتقدها و"شتمها"، قائلة:"كل حدا نقدني نقد بناء، كل حدا نقدني نقد لاذع، وقبل كل هيدول، كل حدا شتمني، لإني انا من الحلو والمر من الدمعة والبسمة تعلمت كيف صير انسان".

#ماجدة_الرومي صوت لبناني صار جزء من ذاكرتنا، ومحبتها للبنان مش موضوع نقاش أصلاً.

سهرة كانت غير… ماجدة، حضورها، رقيها، كل شي كان بيشبّه بيروت الحلوة يللي منحبها.@majidaelroumi ❤️ pic.twitter.com/b7GP6teIcI — Majid Assaf 🇱🇧 (@MajidAssaf) July 8, 2025