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ماجدة الرومي تفتتح مهرجان اعياد بيروت بحفل استثنائي ورسالة للجنوب وفلسطين
ماجدة الرومي تفتتح مهرجان اعياد بيروت بحفل استثنائي ورسالة للجنوب وفلسطين
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ماجدة الرومي تفتتح مهرجان اعياد بيروت بحفل استثنائي ورسالة للجنوب وفلسطين

فن

2025-07-09 | 04:05
ماجدة الرومي تفتتح مهرجان اعياد بيروت بحفل استثنائي ورسالة للجنوب وفلسطين
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Aljadeed
ماجدة الرومي تفتتح مهرجان اعياد بيروت بحفل استثنائي ورسالة للجنوب وفلسطين

افتتحت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ليل امس مهرجان اعياد بيروت بحفل استثنائي.

وكان في مقدمة الحضور السيدة الأولى نعمت عون، إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته، والرئيس نجيب ميقاتي وعقيلته، بالإضافة إلى جمهور كبير من محبي ماجدة، إلى جانب نجوم وفنانين وإعلاميين وشخصيات بارزة.
وقد قدمت الرومي في الحفل مجموعة من ابرز اغنياتها، بقيادة المايسترو عبدالله بعلبكي، والتي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل كبير، ومن ابرزها "خدني حبيبي"، "عم يسألوني عليك الناس"، "مطرحك بقلبي"، "لون معي الأيام"، "عيناك ليالٍ صيفية"، وصولاً إلى "كلمات" و"بيروت ست الدنيا".
وخلال الحفل القت الرومي كلمة مؤثرة، قالت فيها:"أرحب بالعهد الجديد الذي ملأ قلوبنا بالأمل ومن منا ليس بحاجة إلى الأمل بعد كل الذي عشناه".
أضافت: "تعبنا واختنقنا ومللنا بسبب الحروب وهذا العهد أملنا كي نصل الى راحة بالنا والى سلام عادل نحلم به منذ سنوات".
وقالت: " أملنا أن كل الشهداء الذين سقطوا أن يناموا بسلام وأملنا أن يعود أهلنا وناسنا الذين تهجروا الى بيوتهم وأن تتعمر ضيع الجنوب كلها".
وتابعت: "من الدمعة والبسمة تعلمت كيف صرت إنسانة. وكان علي اختصار مشواري الطويل برسالة فعاهدت ربي أن أكون رسالة حب للبنان".
كما حرصت الرومي على توجيه رسالة الى كل من انتقدها و"شتمها"، قائلة:"كل حدا نقدني نقد بناء، كل حدا نقدني نقد لاذع، وقبل كل هيدول، كل حدا شتمني، لإني انا من الحلو والمر من الدمعة والبسمة تعلمت كيف صير انسان".

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