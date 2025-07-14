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اطلاق سراح فجر السعيد .. محكمة الاستئناف الكويتية امتنعت عن عقابها
اطلاق سراح فجر السعيد .. محكمة الاستئناف الكويتية امتنعت عن عقابها
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اطلاق سراح فجر السعيد .. محكمة الاستئناف الكويتية امتنعت عن عقابها

فن

2025-07-14 | 08:46
اطلاق سراح فجر السعيد .. محكمة الاستئناف الكويتية امتنعت عن عقابها
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Aljadeed
اطلاق سراح فجر السعيد .. محكمة الاستئناف الكويتية امتنعت عن عقابها

شهدت قضية سجن الاعلامية الكويتية فجر السعيد تطورا مفاجئا، بعد ان قررت محكمة الاستئناف الكويتية الغاء حبسها.

وقضت بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بكفالة 1000 دينار على خلفية اتهامها في قضية أمن دولة.
وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.
وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات.
وأعلنت صديقة فجر السعيد، الإعلامية مي العيدان هذا الخبر عبر صفحتها في "إنستغرام"، ونشرت صورة تجمعهما معاً وكانتا بنفس الملابس، وعبّرت من خلال التعليق عليها عن سعادتها بخروجها من السجن، حيث كتبت: "الحمد لله يا قطعة من قلبي الليلة بإذن الله تنامين في بيتك معزّزة مكرّمة يا أمي وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل الدنيا لي".
وأضافت: "شكراً لله شكراً للقضاء الكويتي شكراً للمحامي فيصل عيال العنزي والمحامي بسام العسعوسي، وباب السياسة وداعاً الى غير رجعة وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة".
 

 

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