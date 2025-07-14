اطلاق سراح فجر السعيد .. محكمة الاستئناف الكويتية امتنعت عن عقابها

وقضت بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بكفالة 1000 دينار على خلفية اتهامها في قضية أمن دولة.وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات.وأعلنت صديقة فجر السعيد، الإعلامية هذا الخبر عبر صفحتها في " "، ونشرت صورة تجمعهما معاً وكانتا بنفس الملابس، وعبّرت من خلال التعليق عليها عن سعادتها بخروجها من السجن، حيث كتبت: "الحمد لله يا قطعة من قلبي الليلة بإذن تنامين في بيتك معزّزة مكرّمة يا أمي وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل لي".وأضافت: "شكراً لله شكراً للقضاء الكويتي شكراً للمحامي عيال العنزي والمحامي بسام العسعوسي، وباب السياسة وداعاً الى غير رجعة وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة".