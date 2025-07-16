بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور برسالة لطليقها تامر حسني.. ماذا جاء فيها؟

ونشرت بسمة في ستوري حسابها في انستغرام صورة لبوستر الالبوم، وكتبت عليها:"تهانينا يا تيمو، عسى أن يغمرك الله دائماً بالتوفيق والنجاح".
الجدير بالذكر ان تامر حسني طرح ألبومه الجديد "لينا معاد" الثلاثاء الماضي عبر قناته الرسمية في يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية.
انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بأن كلمات اغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" والتي طرحها مؤخراً موجهة للفنانة المصرية ياسمين صبري بعد خلافهما الأخير.
بكلمات مؤثرة وتضامن لافت، نشر الممثل السوري مكسيم خليل في ستوري حسابه الرسمي عبر انستغرام، صورة يعبر فيها عن وقفته التضامنية مع اهله في سوريا بعد احداث السويداء.
وجّهت داليا الديب، طليقة المخرج المصري الراحل سامح عبدالعزيز، رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام تحذر فيها من تداول الحياة الشخصية للراحل، مؤكدة رفضها تمامًا الظهور في أي لقاءات صحفية أو مداخلات هاتفية للبرامج لأن حياته الشخصية ليست "مادة للتداول".