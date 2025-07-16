بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور برسالة لطليقها تامر حسني.. ماذا جاء فيها؟

ونشرت بسمة في ستوري حسابها في انستغرام صورة لبوستر الالبوم، وكتبت عليها:"تهانينا يا تيمو، عسى أن يغمرك دائماً بالتوفيق والنجاح".

الجدير بالذكر ان طرح ألبومه الجديد " معاد" الثلاثاء الماضي عبر قناته الرسمية في يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية.