شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع

نجت الممثلة المصرية من حادث سير مروع تعرضت له ليل امس على طريق وصلة دهشور في اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر.

ووقع الحادث بعد ان اصطدمت سيارة مجهولة بسيارتها قبل أن يفر السائق المتسبب في الحادث هاربًا، تاركًا خلفه خسائر مادية بسيارتها.

وتلقت ، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة ، بتعرض سيارتها لحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، فيما فر سائق السيارة الأخرى مسرعا، ليتهرب من المساءلة.

وذكرت شيماء سيف ببلاغها، أن سيارتها تعرضت لتلفيات كبيرة، كما أنها نجت بأعجوبة من الحادث، فيما تقوم السلطات بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.