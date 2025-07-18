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شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع
شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع
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شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع

فن

2025-07-18 | 04:31
شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع
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Aljadeed
شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع

نجت الممثلة المصرية شيماء سيف من حادث سير مروع تعرضت له ليل امس على طريق وصلة دهشور في اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر.

ووقع الحادث بعد ان اصطدمت سيارة مجهولة بسيارتها قبل أن يفر السائق المتسبب في الحادث هاربًا، تاركًا خلفه خسائر مادية بسيارتها.
وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة شيماء سيف، بتعرض سيارتها لحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، فيما فر سائق السيارة الأخرى مسرعا، ليتهرب من المساءلة.
وذكرت شيماء سيف ببلاغها، أن سيارتها تعرضت لتلفيات كبيرة، كما أنها نجت بأعجوبة من الحادث، فيما تقوم السلطات بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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