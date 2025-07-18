شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع

ووقع الحادث بعد ان اصطدمت سيارة مجهولة بسيارتها قبل أن يفر السائق المتسبب في الحادث هاربًا، تاركًا خلفه خسائر مادية بسيارتها.
وتلقت مديرية أمن الجيزة
، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة شيماء سيف
، بتعرض سيارتها لحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، فيما فر سائق السيارة الأخرى مسرعا، ليتهرب من المساءلة.
وذكرت شيماء سيف ببلاغها، أن سيارتها تعرضت لتلفيات كبيرة، كما أنها نجت بأعجوبة من الحادث، فيما تقوم السلطات بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.