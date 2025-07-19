وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد 20 عام على دخوله الغيبوبة

. وبرحيله، يُسدل الستار على قصة إنسانية نالت تعاطف الملايين وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والشعبية.
إلا أنه لم يتم حتى الآن إصدار بيان من الديوان المكي حول وفاة الأمير النائم الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود وتحديد موعد صلاة الجنازة والدفن وكافة التفاصيل
وشمت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، ليزا جونسون، كلمة "لبنان" باللغة العربية على ذراعها، في خطوة اعتبرها البعض تعبيرًا عن حبها العميق لهذا البلد.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لنجم باب الحارة وهو في حالة صعبة خلال تواجده على الشارع وهو يعمل في البيع.
تعرضت الصحافية السورية زينة شهلا لاعتداء من قبل شاب خلال تواجدها ضمن اعتصام سلمي، نظمه عدد من المواطنين أمام مبنى مجلس الشعب السوري في العاصمة دمشق.