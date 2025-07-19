وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد 20 عام على دخوله الغيبوبة

في مؤثر اهتزت له القلوب داخل المملكة السعودية وخارجها، أُعلن عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بن طلال آل ، المعروف بلقب “الأمير النائم”، بعد أكثر من عقدين من الزمن أمضاها في غيبوبة تامة إثر حادث سير مأساوي.