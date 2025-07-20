المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن زيارته سوريا قريبا

تصدر اسم المستشار ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، وذلك بعد تصريحه عن نيته زيارة .

وفي التفاصيل، شارك المستشار تركي آل الشيخ تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس"، كشفت من خلالها عن رغبته بزيارة سوريا.

وكتب المستشار السعودي: " لم ازر سوريا في حياتي وان شاء ازورها قريب"، كما وارفق التعليق بصورة للجامع الاموي في .