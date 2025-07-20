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المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن زيارته سوريا قريبا
المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن زيارته سوريا قريبا
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المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن زيارته سوريا قريبا

فن

2025-07-20 | 13:37
المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن زيارته سوريا قريبا
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Aljadeed
المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن زيارته سوريا قريبا

تصدر اسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، وذلك بعد تصريحه عن نيته زيارة سوريا.

تصدر اسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، وذلك بعد تصريحه عن نيته زيارة سوريا.

وفي التفاصيل، شارك المستشار تركي آل الشيخ تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس"، كشفت من خلالها عن رغبته بزيارة سوريا.

وكتب المستشار السعودي: " لم ازر سوريا في حياتي وان شاء الله ازورها قريب"، كما وارفق التعليق بصورة للجامع الاموي في دمشق.

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