المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن زيارته سوريا قريبا

تصدر اسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، وذلك بعد تصريحه عن نيته زيارة سوريا.
وفي التفاصيل، شارك المستشار تركي آل الشيخ تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس"، كشفت من خلالها عن رغبته بزيارة سوريا.
وكتب المستشار السعودي: " لم ازر سوريا في حياتي وان شاء الله ازورها قريب"، كما وارفق التعليق بصورة للجامع الاموي في دمشق.
في هذه الحلقة من برنامج "بيت الشاعر"، تحاور ميشال تويني الممثلة دياموند أبو عبود في لقاء يجمع بين الفن، الحياة، والإيمان.
تصدر خلال الساعات الماضية قرار الممثلة السورية دانا مارديني باعتزالها مجال التلفزيون، وذلك من خلال تدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام".