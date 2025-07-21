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سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بسبب دفاعها عن اهل السويداء
سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بسبب دفاعها عن اهل السويداء
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سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بسبب دفاعها عن اهل السويداء

فن

2025-07-21 | 06:44
سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بسبب دفاعها عن اهل السويداء
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Aljadeed
سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بسبب دفاعها عن اهل السويداء

ردت الممثلة السورية سلاف فواخرجي على اتهامها بالخيانة بسبب دفاعها عن اهل السويداء.

وكتبت سلاف على صفحتها الخاصة عبر موقع أكس:"الدفاع عن أهلنا في السويداء الذين بقتلون وينكل بهم بأبشع الأشكال والطرق ويهان شيوخهم وتختطف نساؤهم أمام الملأ ! لا يعني أن تتهمونا بالخيانة".
واضافت:"كيف لها أن تكون خيانة يا أبناء وطني وأهلنا في السويداء أبناء هذا الوطن أيضا ! أليسوا سوريين ؟ إنهم طيبون، مسالمون، لم يعتدوا يوماً على أحد …  بقوا في محافظتهم الوادعة، على مبدأ ( لا ضرر ولا ضرار )  ولم يغادروها لقتل اخوتهم في محافظة أخرى".
وتابعت:"كونوا على يقين يا إخوتي لا أحد فينا يقبل التعامل مع عدونا  المشترك ( الأوحد).. ولا أن يدخل عدونا شبرا واحدا من سوريا كما حصل في الشهور الأخيرة ولا أن يضرب عاصمتها ومحافظاتها ومقدراتها ،  فسوريا لنا وليست ملكا لأشخاص أو أنظمة، ونحن جميعا المتضررون وليس هم ! ولربما أو على الأكيد لو كنا قبلنا بالصهيوني سابقا لما استمرت حرب ال ١٤ سنة … وكنا عشنا في سوريا هانئين ( كما يقولون ) ! ولكن السوري تربى على السيادة وتربى أن هناك محتل علينا طرده من فلسطيننا وجولاننا وأن كل شبر من أرضه هي عزبزة ويفديها بروحه .. وأن لغزة علينا حق الى يوم القيامة".
واكملت:" ولكن ولأننا لسنا في قلب المعمعة كما أهلنا في السويداء أو في الساحل السوري لا يحق لنا عبر السوشل ميديا أن نملي عليهم الوطنيّة وهم يعانون ما يعانون … ومن حقهم أن يتعلقوا بقشّة أمل تبقيهم أحياء  على الأقل… كما فعل أهلنا في درعا وفي الشمال السوري منذ سنوات وطالبوا بالحماية الدولية لتحميهم !  ومهما شعرنا أنتم ونحن بهم … لم نكن لنعيش حقاً عذاباتهم …  ليس هناك سوري يريد أو يقبل بالتقسيم وليس هناك سوري يفرح باستباحة أرضه ولا بالتداوي في مستشفيات العدو ولا بالشماتة وتوزيع الحلويات في عدوانهم علينا ولا ولا ولا ولا ولا …  ولكن أسفي أن ير الموجوع خلاصه وحياته عند من وضع له السم البطيء … خوفا من سم يأتيه على عجل من أخيه".
واضافت سلاف:"أسفي بقبول السوريين التوقيع على ورقة الموت الرحيم …  وهم ينتظرون فرجاً من أخ رحيم ورب أرحم … أسفي عليهم وعلينا وعليكم، أسف وليس سلام ، سلام… كان و ظل وهماً ندعيه …والرحمة للجميع".

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